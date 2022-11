Grávida, Claudia Raia revela como será a rotina depois que o filho nascer

Aos 6 meses de gestação, Claudia Raia planeja como será o dia a dia após o nascimento de Luca

Grávida de seu terceiro filho, fruto do seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello (53), Claudia Raia (55) revelou um desejo inusitado que chamou a atenção dos internautas, nesta segunda-feira, 21.

No feed de seu Instagram, a atriz publicou um vídeo em que uma bailarina dança com um bebê e revelou que não vê a hora de Luca nascer para poder levar ele para dançar balé junto com ela. "Começando a semana imaginando eu o meu baby Luca daqui alguns meses", escreveu na legenda.

Encantados com a publicação da artista, os fãs elogiaram. "Maravilhosa!", "Ahhh que delícia!", "Que espetáculo....na vejo a hora de ver o Lucca aí com vcs.", disseram eles.

Vale lembrar que além de Luca, Claudia já é mãe de Enzo Celulari (25) e Sophia Celulari (19).

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CLAUDIA RAIA: