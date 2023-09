Grávida, Bruna Biancardi surge sem aliança de compromisso com Neymar Jr

Crise?! Bruna Biancardi aparece sem aliança de compromisso nas redes sociais enquanto espera o nascimento da filha com Neymar Jr

A influenciadora Bruna Biancardi surpreendeu os fãs nas redes sociais ao surgir sem sua aliança de compromisso com Neymar Jr. Ela posou sem o anel em vídeos que gravou para os stories do Instagram. Nas imagens, ela foi ajeitar o vestido e os fãs perceberam a ausência do anel na mão dela.

Porém, ela não foi a primeira a aparecer sem a aliança. Há poucos dias, Neymar Jr também foi flagrado sem o anel de compromisso em fotos do seu novo time na Arábia Saudita.

De acordo com o Jornal Extra, Neymar e Bruna começaram a usar a aliança em 2022, quando reataram o namoro após uma breve separação. Hoje em dia, ela está grávida da primeira filha deles, Mavie, que nascerá em breve.

Atualmente, ela está no Brasil para os preparativos da reta final da gravidez e ele está na Arábia Saudita para se integrar com seu novo time de futebol.

++ Neymar Jr dedica homenagem aos filhos em meio a polêmicas com Bruna Biancardi

View this post on Instagram A post shared by NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Bruna Biancardi reage após flagra de Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou suas redes sociais para se pronunciar sobre uma nova suposta traição de seu namorado, o jogador de futebol Neymar Jr, com quem espera de sua primeira filha. A modelo se diz decepcionada com a atitude do atleta.

Através dos stories do Instagram, Bruna se manifestou através de uma nota curta: “Boa tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada”, iniciou. “Mas, na reta final da minha gestação, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha”, disse a influenciadora, que será mãe de uma menina chamada Mavie.

“É somente nisso que vou pensar no momento”, Bruna completou e expressou sua gratidão ao apoio de amigos e familiares em um momento difícil: “Agradeço as mensagens de carinho”, a influenciadora finalizou o comunicado depois que uma suposta traição ganhou repercussão na web na última segunda-feira, 18.