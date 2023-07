Grávida, Bruna Biancardi posa com cachorros e exibe barriga

À espera de Mavie, Bruna Biancardi explode a internet com fofura ao compartilhar foto de seu barrigão junto de seus cachorros

Nesta noite de segunda-feira, 24, a influenciadora digital Bruna Biancardi explodiu seus seguidores de fofura com uma atualização em seu feed. A namorada de Neymar Jr, que é pai de sua futura filha, aproveitou para mostrar os avanços de sua gestação.

Ao lado de seus dois cachorros, Bruna apareceu de mini blusa, dando grande destaque para seu barrigão de grávida. A influenciadora é mãe de primeira viagem e está esperando uma menina, que se chamará Mavie. Aproveitando a gestação para fazer vários registros em fotos, a mamãe apareceu fazendo um coração com as mãos ao lado de seus amigos caninos.

"Meus três amores", escreveu na legenda da foto, onde ela posou com um sorrisão no rosto, se aconchegado com seus cãozinhos. Nos comentários, a influenciadora recebeu vários elogios. "Fofura modo on", escreveu fã. "Ai não aguento com tanta fofura", disparou outro. "Lindaaa", escreveu a ex-tenista Natalia Guitler.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

O chá de bebê de Bruna Biancardi

No último final de semana, a influenciadora digital Bruna Biancardi organizou um chá de bebê sofisticado, que celebra a chegada de sua primeira filha com o jogador Neymar Jr, Mavie. De barrigão, ela reuniu as amigas para aproveitar o dia ao lado da piscina.

Em suas redes sociais, Bruna deu detalhes da decoração da festa. A equipe montou uma mesa ao ar livre com muitas flores, louças de luxo e bexigas na cor rosa. A festa ainda contou com música ao vivo e área dedicada aos doces e bolo.

O chá de bebê teve uma celebração mais intimista que o chá de revelação do sexo da bebê. Ao lado de Neymar, a influenciadora descobriu que terá uma menina com uma festa luxuosa celebrada na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.