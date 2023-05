Grávida, Bruna Biancardi exibe barriguinha em look preto arrasador

Namorada de Neymar, Bruna Biancardi deixa barriga de grávida à mostra em look preto nada básico durante Festival de Cannes

A modelo Bruna Biancardi (29) atraiu todos os olhares ao marcar presença no tapete vermelho no Festival de Cannes, na noite deste sábado, 20.

A estrela escolheu um look all black, com top cropped em formato de laço e saia longa com brilhos no mesmo tom, que destacou a sua barriga de grávida. Ela está esperando o nascimento do primeiro filho com o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira Neymar Jr. (31).