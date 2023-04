Grávida, Bruna Biancardi aproveita mudança no tempo para comer pastel em momento de lazer

Influenciadora digital Bruna Biancardi espera primeiro filho com o jogador de futebol Neymar Jr.

Nesta quinta-feira, 20, a influenciadora digital Bruna Biancardi (29) aproveitou suas redes sociais para mostrar como estava aproveitando sua noite e seu momento de lazer depois do clima mudar em São Paulo. Grávida de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira Neymar Jr. (31), revelou estar curtindo um pastel, enquanto as amigas curtiam uma corrida de kart.

“Hoje esfriou aqui e a gente tá o que? Pastelzinho… Hahaha peguei bem o momento que elas bateram”, contou a influenciadora, enquanto filmava suas amigas dirigindo os carrinhos de kart, degustando o petisco.

O anúncio da gravidez de Bruna Biancardi e Neymar Jr

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram que estão esperando o primeiro filho juntos. Na noite de terça-feira, 18, eles fizeram um post nas redes sociais com um ensaio fotográfico de Bruna mostrando a barriguinha em crescimento. "Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você", disse ela.