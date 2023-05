Grávida, Bruna Biancardi aproveita dia de compras: ‘Roupas que me servem’

Influenciadora Bruna Biancardi espera o primeiro filho com o jogador de futebol Neymar Jr.

Neste domingo, 30, a influenciadora digital Bruna Biancardi (29) decidiu ir às compras! Em suas redes sociais, a modelo, que está grávida de seu primeiro filho com o jogador de futebol da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain Neymar Jr. (31), mostrou algumas das novas peças que comprou.

“Comprando roupas que me servem”, brincou a influenciadora digital, mostrando algumas peças que estava levando com a etiqueta com o tamanho 38. Bruna ainda completou a postagem que fez em seus stories de seu perfil oficial no Instagram com os emojis de gravidez e risos.

Bruna Biancardi revela detalhes da gravidez

Bruna Biancardi revelou novos detalhes de sua gestação. Em posts nos stories do Instagram, ela contou que o casal ainda não sabe o sexo do bebê. “Acho que é baby girl [menina], papai acha que é baby boy [menino]”, disse ela. Inclusive, ela contou que os dois ainda não decidiram o nome do filho. “É a parte mais difícil. É um evento. A gente fica sentado depois do jantar conversando, pedindo ideias, falando os nomes que a gente gosta, vendo listas no Google... Ainda não temos nada definido”, declarou.

Bruna ainda contou sobre os primeiros desejos e sintomas da gestação. “No primeiro mês, tive muita vontade de fruta”, afirmou ela, que ainda contou que teve cólica e sentiu os seios sensíveis. “O que notei é que estou menos sensível. Pensei que fosse ficar mais chorona”, afirmou. Por fim, ela contou que foi uma gravidez planejada. “Filmei a minha reação, a dele, a das nossas famílias e alguns amigos. Foi bem especial”, declarou.

