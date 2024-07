Grave acidente fez Danton Mello reforçar pensamento antigo: "Aproveitar"

O ator Danton Mello relembrou um epidódio delicado que enfrentou em sua vida: há 26 anos, ele se envolveu em um grave acidente de helicóptero

O ator Danton Mello relembrou um epidódio delicado que enfrentou em sua vida: há 26 anos, em 1998, durante a gravação do extinto programa Globo Ecologia, ele se envolveu em um grave acidente de helicóptero no Monte Roraima. Na época, ele estava com 23 anos. Em entrevistaao jornal O Globo, ele confessou que a experiência traumática mudou sua vida.

"O acidente, na verdade, reforçou um pensamento que eu tinha antes: de que a gente tem que aproveitar a vida. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não tem controle. Ter sobrevivido só reforçou o pensamento de que a gente tem que viver bem, fazer o bem. É isso que vale na vida. Estar feliz, ao lado das pessoas que a gente ama. Eu tenho o privilégio de fazer o que eu amo e ter, por acaso, virado ator. A gente tem que viver bem e viver o amor", recordou.

Hoje, com 49 anos, ele também falou sobre a chegada dos 50. "Eu acho lindo a gente envelhecer, amadurecer. A cada ano que passa a gente vai se conhecendo mais, aprendendo e crescendo. A vida é um grande aprendizado. Estou feliz de ter chegado aos 50. Eu, que tive um grande acidente de helicóptero e quase fiquei pelo meio do caminho, resisti e estou aqui, tentando ser forte", avaliou.

O acidente de Danton Mello

Danton Mello caiu de helicóptero no dia 14 de setembro de 1998, enquanto gravava uma reportagem para o Globo Ecologia. Enquanto sobrevoava o Monte Roraima, o artista e sua equipe caíram e foram encontrados 30 horas depois, por índios não-reclusos da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol. O ator sofreu uma hemorragia interna grave e precisou ser operado às pressas, correndo risco de vida. Felizmente, se recuperou semanas depois.