Gracyanne Barbosa troca beijos com Belo e deixa fãs eufóricos: "Que química"

Gracyanne Barbosa e Belo trocaram um beijão ao som do novo hit do cantor Léo Santana, 'Zona de Perigo'

Gracyanne Barbosa(39) e Belo(48) elevaram a temperatura das redes sociais na noite desta segunda-feira, 6, ao surgirem dando um beijão apaixonado.

O casal compartilhou um vídeo fazendo a coreografia do novo hit do cantor Léo Santana (34), Zona de Perigo, e deixaram os fãs eufóricos com o beijão de língua e também com a dança.

Ao dividir a gravação no feed do Instagram, a musa fitness aproveitou para agradecer o amado por topar fazer o vídeo com ela, e se declarou para o cantor. "Fui beijando sua boca, com a mão na sua nuca… @belo te amo meu topa tudo. Aprendemos com eles @leosantana @loreimprota, agora marca o seu mozão que vai fazer essa também", escreveu a Gracyanne na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram o casal nos comentários. "Arrasaram demais", disse uma seguidora. "Que química", comentou outra. "É um beijo com pegada, né minha gente", escreveu uma admiradora. "Casalzão. Definição de Perfeitos", afirmou outra. "Só consigo olhar esse corpo. Mulher do céu", afirmou uma fã.

Confira o vídeo de Gracyanne Barbosa e Belo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa posa com biquíni minúsculo

A musa fitness Gracyanne Barbosa impressionou mais uma vez ao colocar seu corpaço mega sarado para jogo na praia. A famosa compartilhou um clique se refrescando no mar e chamou a atenção com suas curvas muito desenhadas.

No registro, ela apareceu plena, toda molhada, e ostentando seus músculos bem saltados no biquíni azul e branco. Com a peça bem fininha, ela deu um show de boa forma e bronzeado em dia. Já que ela deixou à mostra sua marquinha de biquíni de fita.

