Gracyanne Barbosa revela se Belo tem ciúme de seus posts sensuais

Gracyanne Barbosa responde pergunta de fã sobre o marido, Belo: 'Seu marido não se incomoda?'

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 13h35

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) aproveitou um momento livre nas redes sociais para responder perguntas dos fãs e foi questionada sobre o ciúme do marido, o cantor Belo (48). Um fã quis saber se o artista fica incomodado ao ver a esposa com look sensuais nas redes sociais.

O seguidor perguntou: “Seu marido não se incomoda com suas fotos e vídeos?”. E ela respondeu: “Meu marido é meu amigo e meu parceiro! Me apoia com tudo, me ajuda a escolher foto/vídeo e sabe o que é dele”.

Gracyanne Barbosa causa na rede social com posts ousados mostrando sua boa forma

Recentemente, a artista do mundo fitness causou ao aparecer alongando o bumbum de forma diferente. Durante o momento de flexibilidade, ela parou tudo ao surgir deitada no chão e movimentando bastante os glúteos torneados.

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa exibiu seu corpaço todo desenhado durante um treino na academia ao apostar em um macacão mega colado. Aparentemente sem roupa íntima, a famosa ostentou suas curvas saradas em cada movimento da musculação.

Dona de um corpo muito musculoso, a musa fitness revelou que tinha vergonha de fazer pole dance e que demorou um pouco para se aceitar.

"Antes quando eu ia postar um vídeo de pole, pensava, analisava, ficava insegura, me lembrava das coisas que ouvi quando comecei como por exemplo: “muito musculosa pra fazer pole” ou “nunca vai conseguir fazer os movimentos com esse corpo” e o pior seu corpo não combina", desabafou sobre as coisas que ouvia.

