Gracyanne Barbosa revela que não ganhou presente de Dia dos Namorados: 'Fica dica'

Após não ganhar nenhum presente de Belo no Dia dos Namorados, Gracyanne Barbosa manda indireta para o cantor

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou que não ganhou presente no Dia dos Namorados. Em seus stories, a influenciadora compartilhou nesta quarta-feira, 14, uma piada sobre não ter recebido nenhum mimo do cantor Belo e mandou uma indireta para o amado.

Primeiro a famosa publicou um vídeo do esposo se apresentando e colocou um emoji de palhaço ao dizer que não recebeu presente dele. Em seguida, ela falou sobre estar contente com o reconhecimento que Belo recebeu no palco.

"Você merece todos os aplausos meu amor, exemplo de superação, resiliência, dedicação e de quem dá a volta por cima! Fico feliz em vê-lo assim, nessa fase tão linda de trabalhos, novidades, atuando, dançando e tocando o coração das pessoas com sua doce voz", enalteceu o artista.

Apesar da declaração, Gracyanne Barbosa não perdeu a oportunidade de mandar uma indireta o marido. "Mas o Dia dos Namorados é todo dia, né? Pode ser que eu ganhe hoje, amanhã...", brincou com a situação.

Gracyanne Barbosa abre exceção inédita para presentear Belo: ''Tentando três anos''

Musa fitness resistente, Gracyanne Barbosa conseguiu quebrar uma das regras de sua rotina para realizar um desejo do cantor Belo. Após três anos pedindo, o artista conseguiu ganhar o presente da mulher para comemorar o seu aniversário.

Focada na dieta e acostumada a carregar seus ovos em qualquer lugar, a influenciadora não fura o plano e não come em restaurantes, nem mesmo durante viagens. Contudo, para fazer a felicidade do esposo, ela decidiu atender ao pedido dele e sair para almoçar com o amado.

"Gente, e hoje o dia é especial é mais que especial, por quê? Aniversário do tudão né, sabe qual é o meu presente pra ele? Não é um jato, Virginia, não é um jato. Gente, o meu presente é muito maravilhoso, sabe o que que eu vim? Almoçar com ele", contou Gracyanne brincando sobre a influenciadora Virginia Fonseca (24) ter dado um jatinho para o cantor Zé Felipe (25) nos últimos dias.

Feliz com sua conquista, Belo celebrou o momento inédito. "Consegui no dia do meu aniversário, consegui tirar ela de casa pra almoçar comigo, to tentando uns três anos almoçar no lugar onde eu queria, queria que ela conhecesse também", comemorou ele.

Gracyanne Barbosa então deu risada ao abrir a exceção. "Que horror vão achar que eu sou muito chata, tava me chamando três anos pra vir aqui", disse ela.