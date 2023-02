Gracyanne Barbosa relembra foto íntima ousada com Belo na cama: ''Conferindo meus ganhos''

Esposa de Belo, Gracyanne Barbosa, relembrou foto de mão boba do cantor em seu bumbum gigante durante intimidade na cama

A esposa do cantor Belo (48), Gracyanne Barbosa (39), relembrou um clique ousado com o esposo na cama. Aproveitando o clima de tbt desta quinta-feira, 16, a musa fitness repostou uma foto que já havia publicado em sua timeline em 2017.

No registro ousado, a influenciadora apareceu deitada na cama usando apenas uma calcinha preta de modelo fio-dental. Com o bumbum gigante para cima, Gracyanne Barbosa surgiu recebendo uma mão boba do amado.

Na época, em que compartilhou a foto, a famosa escreveu a seguinte legenda: "Tudão conferindo meus ganhos. Hoje nem precisei chamar o marido pra casa. Estamos trabalhando, mas sempre sobra tempo pra lua de mel né".

Veja a foto ousada de Gracyanne Barbosa:

Ver essa foto no Instagram

De ponta cabeça, Gracyanne Barbosa deixa parte íntima evidente em alongamento ousado

A musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao mostrar sua habilidade no alongamento em mais uma publicação na rede social. Recentemente, a famosa compartilhou uma foto nos stories de ponta cabeça se aquecendo para o pole dance e impressionou.

Usando um shortinhos roxo de tamanho micro e um top preto, a esposa do cantor Belo deixou seu corpaço musculoso à mostra e chamou a atenção ao deixar sua parte íntima em evidência ao ficar de ponta cabeça com as pernas abertas.

Esticando bastante os membros inferiores, Gracyanne Barbosa deu um show de boa forma com suas curvas muito saradas e bem alongadas. "Bem quebradinha. Aula de flex", falou ela ao surgir se preparando para o treino na barra.