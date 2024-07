Gracyanne Barbosa passa por perrengue com carro: 'Sem sorte'

Gracyanne Barbosa fez um desabafo nas redes nesta sexta-feira, 12, sobre sua falta de sorte; Musa fitness também teve sua marmita estragada

Gracyanne Barbosa não anda tendo sorte em seu dia a dia. A musa fitness compartilhou em suas redes sociais que passou por um perrengue daqueles nesta sexta-feira, 12, e fez um desabafo nos Stories do Instagram.

O pneu do seu carro da influenciadora estourou."Gente, vocês acham que é exagero. Estou falando que estou sem sorte. É sobre isso que eu tenho para falar hoje", declarou Gracyanne, ao mostrar a roda do veículo toda danificada,

A onda de azar também atingiu a musa fitness ontem. Nas redes sociais, ela compartilhou com os seguidores que, depois de comer uma comida congelada, notou que os ovos mexidos da sua marmita estavam estragados.

"Falei [para o meu amigo] 'traz um ovinho para mim' [no aeroporto], e ele trouxe cedo. Ou seja, tinha uma comida congelada e, agora, uma estragada", contou ela, que deu a entender que não dispensou a refeição. "Dia de sorte", ironizou. Os seguidores da influenciadora ficaram preocupados, mas a ex esposa do Belo explicou na tarde desta sexta-feira que não ingeriu os ovos estragados.

Gracyanne Barbosa fala sobre sua dieta

Na segunda-feira, 09, Gracyanne Barbosa falou sobre sua alimentação em conversa com os fãs pelo Instagram. A musa fitness contou que não costuma furar a dieta com comidas que não são saudáveis. No entanto, burla o planejamento alimentar comendo mais marmitas do que deveria, até mesmo em dias de refeição livre.

"Eu tenho esse problema. Vocês perguntam: 'mas você nunca sai da dieta, não come um sanduíche, uma pizza?'. Eu não tenho vontade mesmo de comer fora dos alimentos que já como, só que tenho muita fome. Muitas vezes estou ali com a comida pesadinha, certinha, e eu como duas [marmitas], e às vezes mais. Às vezes, no domingo, refeição livre, eu tenho muita fome. Sou capaz de comer 1kg de arroz, 600g de frango e mais 20 ovos", disse ela.