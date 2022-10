Gracyanne Barbosa nega boatos de infidelidade de Belo: "sou pau pra toda obra"

Gracyanne Barbosa desmentiu fala distorcida e afirmou que pessoas maldosas é que desconfiam de Belo

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 17h57

A musa fitness Gracyanne Barbosa aproveitou uma pergunta de fã para responder sobre suposta infidelidade do marido Belo. Ela reafirmou a confiança no parceiro.

No carro, vestida com roupa de treino, a morena contou nos stories do Instagram: "Pessoas maldosas enviam fotos de show, do aeroporto, do camarim do Belo com as fãs, o que eu admiro pra caramba, acho incrível e admiro. Falam 'tava abraçado, essa fulana é amante dele'".

"Se eu fosse atrás dessas coisas, eu não teria vida. Não tenho nem tempo para ir aos shows. Quando vou, é para curtir meu marido. Confio muito nele", reafirmou.

Por fim, ela ainda reconheceu o mulherão que é e brincou: "Honestamente, não teria necessidade dele me trair porque sou pau para toda obra [risos]. Confio muito e não aceitaria".

Recentemente, a musa compartilhou as mudanças que fez para tornar o rosto mais harmonizado e publicou um antes e depois do rosto. "Fazia muito tempo que eu não falava com vocês sobre as mudanças no meu rosto (que vcs elogiam sempre) Eu já havia comentado antes que meu rosto “mais quadrado” me incomodava muito e decidi junto com a minha Dra fazer algumas mudanças pequenas e efetivas.", contou.

