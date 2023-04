Gracyanne Barbosa malha sem calcinha e gera comoção em academia: "Absurdo"

Gracyanne Barbosa malha sem calcinha e publica vídeo inacreditável nas redes sociais; veja

Deslumbrante, a musa Gracyanne Barbosa deixou os seguidores impactados nesta terça-feira, 11, ao surgir pegando pesado em sua rotina de exercícios na academia. Com um look nada básico, ela mostrou seus músculos ao posar de costas em um vídeo bem picante.

Na gravação, a esposa de Belo posou de legging cor de rosa com listras verticais, top minúsculo e os cabelos presos. Após os exercícios, ela ainda flexionou os braços para mostrar os detalhes de seu corpão torneado.

Na legenda, ela caprichou no recado. "Só pra Barbies que gostam de treinar. Meu treino preferido de superiores, são deltoides. Acho que um ombrinho bem trabalhado, deixa um porte mais atlético, sem necessariamente precisar de volume", escreveu.

A publicação deixou os fãs de Gracyanne Barbosa perplexos. "A Barbie maromba mais linda", escreveu uma. Outra soltou: "Um dia terei essa disposição". Uma terceira se impactou: "Mulher, você é um absurdo". Teve ainda quem destacasse um pedaço específico do corpão torneado: "As costas de milhões". Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

MARCADA

Nesta quinta-feira, 6, Gracyanne Barbosa surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um novo desafio que realizou na academia. A musa fitness chocou ao surgir realizando um desafio em que levantava pessoas. Os colegas de academia da esposa de Belo, subiam em alguns pesos encostados na parede. Depois disso, o peso era tirado, e Gracyanne tinha que segurar as pessoas pelas pernas.

“Esse desafio, bastante gente me mandou por direct e é claro, que convoquei minha tropa (esse bando de doido igual eu), que não foge de desafio nenhum”, comentou a influenciadora na legenda do vídeo. Os seguidores de Gracyanne se surpreenderam com o vídeo e rasgaram elogios para a influenciadora! “Ela parece a Mulher-Hulk da vida real mesmo”, comentou uma fã.