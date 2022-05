Gracyanne Barbosa faz fotos 'tristes' com Belo e se declara: ''Agora choro de felicidade''

Gracyanne Barbosa usou filtro 'triste' em fotos com Belo e fez declaração com brincadeira para o cantor

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 09h43

Gracyanne Barbosa e Belo estão comemorando mais um ano juntos!

Nesta quarta-feira, 18, para celebrar 10 anos de casada com o cantor e 14 anos ao lado dele, a musa fitness compartilhou um vídeo com vários cliques ao lado dele.

Entrando na onda do filtro de "cara de choro", Gracyanne Barbosa editou todas fotos com Belo e apareceu triste ao lado do companheiro.

"Com você a tristeza acabou, agora choro de felicidade. Te amo demais Tudao, que venham mais 100 anos de felicidade ao seu lado", declarou-se ela.

Nos comentários, o artista respondeu à amada. "Te Amo mais que tudo! Você é luz na caminhada, amor da minha vida, obrigado simplesmente por existir! Meu sorriso eterno", escreveu ele.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa causou ao surgir abrindo o espacate na mesa para Belo fingindo ser a refeição dele.

