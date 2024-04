Gracyanne Barbosa faz desabafo após treino: "Mente ruim"

Após anunciar o fim do casamento com o cantor Belo, a musa fitness Gracyanne Barbosa fez um desabafo após pegar pesado na academia

Na tarde desta sexta-feira, 19, a influenciadora digital Gracyanne Barbosa fez um desabafo nas redes sociais após seu treino pesado na academia.

A musa fitness, que se separou do cantor Belo após 16 anos juntos, exibiu seu corpo musculoso nos Stories do Instagram e confessou que não estava muito bem, contudo, afirmou que o treino revigorou sua mente.

"Mente ruim = treino bom. E treino bom, revigora sua mente", escreveu a famosa na legenda foto, em que aparece usando um top e um cropped nude, além de uma blusa de frio.

Mais cedo, Gracyanne se pronunciou sobre o fim de seu casamento com Belo. "São 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas... Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial, para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos, um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais! Não gostaria que fosse um dia de tristeza! Obrigada a todos, pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem nosso espaço. O AMOR NÃO ACABOU! E SE EXISTE AMOR, PODE EXISTIR RECOMEÇO, NÉ? Às vezes, só precisamos de um tempo para colocar a vida, o coração e os pensamentos 'em dia'", escreveu a influencer.

Confira a foto:

Gracyanne desabafa após treino - Reprodução/Instagram

Belo fala pela primeira vez sobre separação

Na última quinta-feira, 18, foi anunciado o término do casamento entre a musa fitness Gracyanne Barbosa e o cantor Belo. Após silêncio sobre a sua separação, o pagodeiro decidiu finalmente se pronunciar sobre o ocorrido.

Em conversa com o jornalista Leo Dias, Belo fez uma declaração breve e não expôs muitos detalhes sobre o que levou ao fim do relacionamento do ex-casal. "Muito triste de verdade com tudo isso que estão fazendo, Leo", disse o famoso. "Deus sabe de todas as coisas", escreveu ele em outra mensagem ao comunicador.