Gracyanne Barbosa come marmita em local inusitado em meio a perrengue

A influenciadora Gracyanne Barbosa enfrentou um perrengue e precisou improvisar. Com isso, acabou comendo sua marmita em pé, na rua.

A influenciadora Gracyanne Barbosa, de 40 anos, enfrentou um perrengue na noite desta segunda-feira, 27. Após realizar seu treino e carregando malas de viagem, ela e sua equipe não conseguiram acomodar toda a bagagem no carro. Em meio à situação, a influencer precisou improvisar e acabou comendo sua marmita em pé, na rua.

"O carro deu ruim. Não aceitou as malas", escreveu a musa fitness, que mostrou a temperatura de 17ºC enquanto aguardava a solução do problema. "Minha marmita está gelada, que minha amiga trouxe, comendo com faca. É o fim da vagabunda, é o fim das vagabundas [risos]", disse a ex-mulher do cantor Belo. "É pra você aprender, viu. Triste fim [risos]", responde a pessoa que grava o momento.

"Ainda bem que a mala não quebra, porque eu estou sentada em cima. Mala inquebrável", continua Gracyanne, que come a marmita na calçada. "'Quem ri por último, ri melhor', e é verdade. Ela riu de mim porque eu queria ir embora e ela quis treinar. Agora estou rindo dela, porque não coube no carro [a bagagem]", continua o rapaz que grava tudo.

Gracyanne Barbosa ganha outra joia de um admirador secreto

Recentemente, Gracyanne Barbosa, que já havia mostrado outros presentes que ganhou sem identificação, decidiu pedir para que essa pessoa pare de lhe enviar mimos, já que ela não quer dar falsas esperanças para ninguém.

"Eu fico envaidecida, eu acho lindo. Mas já que eu não sei quem é... Eu não estou no momento de conhecer ninguém, estou em um momento só meu. São lindas as flores, as joias e os outros presentes, mas vou pedir com todo carinho do mundo para parar [de enviar]", disse ela.

Em seguida, ela explicou que não teve a intenção de ser grossa, mas que não quer se envolver com ninguém. "Gente, não quis ser mal-agradecida, apenas meu coração está fechado, em processo de cura no momento", completou.