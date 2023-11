Graciele Lacerda se declara para Zezé Di Camargo e manda recado: “Suporte o processo”

Graciele Lacerda agitou a web ao compartilhar reflexão enigmática e declaração apaixonada para Zezé Di Camargo em meio a conflitos familiares

Na manhã desta sexta-feira, 10, Graciele Lacerda decidiu começar o seu dia com uma mensagem enigmática em suas redes sociais. A noiva do cantor Zezé Di Camargo surpreendeu ao compartilhar uma reflexão profunda sobre a importância de suportar o processo aos recentes conflitos familiares. Ela também compartilhou um clique coladinha para se declarar ao amado.

Graciele demonstrou sua resiliência ao refletir sobre a necessidade de enfrentar os obstáculos em sua trajetória. A mensagem religiosa compartilhada pela noiva do cantor sugere que a superação de dificuldades é o caminho fundamental para alcançar o crescimento pessoal e colher bons frutos novamente.

Através do stories de seu perfil oficial do Instagram, Graciele deixou a mensagem enigmática que foi prontamente interpretada como uma suposta indireta em meio as polêmicas: “Deus te diz: suporte o processo que o propósito vai ser lindo”, diz a reflexão. A influenciadora reforçou a mensagem adicionando um ‘Amém’ na legenda.

Graciele Lacerda compartilha reflexão sobre superar desafios - Reprodução/Instagram

Na sequência, a influenciadora também compartilhou um registro em que aparece coladinha ao noivo. Na legenda, Graciele contou que eles compareceram a um jantar beneficente para ajudar uma fundação que defende causas da infância e juventude: "O Mô realizou o show e doou todo seu cachê. Parabéns pelo lindo trabalho", ela exaltou Zezé.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Além do caos entre os membros da família e as críticas nas redes sociais, a influenciadora também está enfrentando outras implicações. Graciele, que ficou conhecida por compartilhar dicas de beleza em seu perfil nas redes sociais, viu seu contrato com uma marca ser cancelado devido aos questionamentos sobre seus 'valores' em meio a polêmica.

Vale lembrar que a confusão na família teve início com a revelação de que vários membros da família utilizavam perfis falsos para atacar uns aos outros nas redes. Mas a situação saiu do controle quando veio à tona que Graciele seria responsável por um dos "fakes”. Desde então, os membros da família se dividem entre farpas e mensagens de apoio nas redes.

Graciele Lacerda se pronunciou sobre a polêmica:

Na última quinta-feira, 9, Graciele Lacerda se pronunciou publicamente sobre a polêmica na família do noivo pela primeira vez. Através das redes sociais, a influenciadora lamentou as críticas: “Infelizmente eu estou sendo muito bombardeada, difamada, injustiçada, caluniada e é muito difícil né a gente nesse momento ter uma sabedoria”, iniciou.

“Quando você é muito verdadeira você quer dividir esse momento com as pessoas, mas eu tenho que neste momento esperar ficar quieta, isso tá sendo muito difícil, pra mim, ter que me calar, esperar, ficar quieta, tem sido um exercício diário", desabafou sobre estar se segurando e prometeu mais uma vez que em breve provará sua versão.