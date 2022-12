Graciele Lacerda revela 'perrengue' no início do namoro com Zezé Di Camargo

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda conta detalhe sobre o relacionamento com o cantor logo após o início do romance

A musa fitness Graciele Lacerda (42) relembrou o início do namoro com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo (60) em uma participação no Vênus Podcast. Ela contou que o amado tinha o receio que ela não conseguisse acompanhá-lo em seus compromissos caso tivesse um trabalho. Assim, ela precisou ser firme em sua decisão de ter a sua própria vida profissional e se tornou influenciadora digital.

“Ele achava que se eu começasse a trabalhar, ele ia perder isso. Foi no início que ele não queria que eu trabalhasse, ele falava: ‘A gente não vai se ver, vai ficar difícil'”, disse ela.

Então, Graciele contou como se sentia na época. “Foi um período que eu passei sem fazer nada, me agoniava, uma menina que começou a trabalhar com 14 anos e comecei a depender dele, isso me matava", afirmou.

Com isso, ela tomou a decisão de se tornar influencer. “Ele começou a pirar, ele teve que aprender a lidar. Foi um perrengue pra eu querer fazer minhas coisas, ai ele foi vendo meu esforço e meu crescimento”, contou.

Graciele Lacerda mostra a decoração de Natal de sua casa

Há poucos dias, a musa fitness Graciele Lacerda fez a decoração de seu triplex em São Paulo para o período do Natal. A estrela montou a sua árvore natalina e mostrou o resultado nas redes sociais.

Em seus stories do Instagram, a influenciadora publicou um registro do objeto todo iluminado em um dos cantos do apartamento milionário e encantou com a decoração de tons claros com dourado. Além de muitos laços, a árvore de Natal de Graciele Lacerda e Zezé foi decorado com ursinhos e luzes. Renas também fizeram parte do conjunto.

"Em casa", mostrou a influenciadora fitness o momento especial ao retornar para seu lar e encontrar a decoração natalina.