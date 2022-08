Graciele Lacerda responde pergunta polêmica sobre os filhos de Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda rebate comentário sobre os filhos do seu noivo, o cantor Zezé Di Camargo

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 10h40

A musa fitness Graciele Lacerda (41) aproveitou um momento tranquilo em sua rotina para responder perguntas dos fãs sobre a sua vida e foi surpreendida com uma questão sobre os enteados. Um seguidor quis saber se era verdade que ela teria proibido a presença dos filhos do noivo, o cantor Zezé Di Camargo (60), na casa deles. Então, ela desmentiu.

Graciele respondeu que os filhos do amado – Igor (28), Camilla (36) e Wanessa (39) – frequentam a casa do pai. “Eles vêm sempre aqui e são sempre bem-vindos”, disse ela.

Além disso, a musa foi questionada se já tomou 'bomba' para aumentar a massa muscular no corpo e ela negou. “Mentira. Malho desde os 16 anos e nunca precisei tomar. Disciplina com academia e alimentação você consegue ter resultados duradouros e sua saúde preservada”, contou ela.

Graciele Lacerda conta sobre o tratamento para engravidar

Recentemente, Graciele Lacerda contou ao site Gshow sobre o tratamento de fertilização que está fazendo para ter o primeiro filho com Zezé Di Camargo. “Ele sofre junto. No início foi ele que falou: ‘Vamos ter’. Quando ele falou isso, comecei a pensar e o tratamento veio, a dificuldade veio, o sofrimento veio. E ele acompanhando tudo. A quantidade de hormônio que eu aplicava na barriga. Ele ficava com pena de mim. Uma hora eu chorava, uma hora eu estava rindo, outra hora estava brava... É uma mistura de emoções”, contou ela.

A esposa do sertanejo ainda contou que a decisão de ter filhos demorou por conta do início um tanto quando conturbado do relacionamento dos dois. “Meu relacionamento com o Zezé foi muito conturbado. Demorou muito para ajeitar as coisas e isso fez com que eu protelasse, que eu bloqueasse essa vontade de ter filhos”, comentou a influenciadora.

