Graciele Lacerda responde comentário sobre detalhe em sua perna: ‘História'

A musa fitness Graciele Lacerda deu uma resposta na lata para o comentário inesperado de uma fã nas redes sociais. Nesta semana, a beldade mostrou uma foto de minissaia e uma seguidora reparou em um detalhe na perna dela.

Na imagem, a noiva de Zezé Di Camargo deixou à mostra uma cicatriz na perna e a fã comentou: “As pernas cheias de marcas de cicatriz”. Porém, o comentário não abalou a estrela, que respondeu com elegância. “Faz parte da nossa história”, afirmou.

Na legenda do post, Graciele fez uma reflexão sobre a vida e os percalços que aparecem no caminho. "A vida é uma caixinha de surpresas, que você não sabe o que terá dentro, quando for aberta. Entenda que, seja boa ou ruim, cabe somente a você escolher se fica triste, ou levanta, sacode a poeira, coloca um sorriso no rosto, mesmo que as lágrimas queiram cair e sua alma sangre por dentro. O importante da vida é você lembrar que nada é eterno e que você, eu e nós só estamos aqui de passagem para evoluir, crescer, aprender, seja com o amor, seja com a dor. A vida é assim surpreendente e só você pode decidir como vai começar o seu dia e escrever sua história. Nunca ninguém disse que viver seria fácil, mas viver é uma dádiva, então aproveite e procure ser melhor, mesmo que muitas forças queiram que você não seja. Todas as vezes que você cair, levante-se quantas forem necessárias, porque você é importante, acredite!!", disse ela.

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, apareceu na quinta-feira, 09, com o semblante abatido e fazendo um longo desabafo sobre a situação que está vivendo. Sem poder falar muito e dar sua versão diante de acusações, a influenciadora prometeu que em breve fará revelações.

A musa fitness, que acabou perdendo um contrato com uma marca por conta dos últimos acontecimentos, lamentou ter que abordar outros assuntos em sua rede social, onde sempre usou para postar dicar de bem-estar e saúde.

"Bom queria ta passando aqui, como eu sempre passo, de falar coisas boas, alegres, coisas voltadas pro bem, pra saúde, pra enaltecer as pessoas, mas infelizmente eu to sendo muito bombardeada, difamada, injustiçada, caluniada e é muito difícil né a gente nesse momento ter uma sabedoria, uma estrutura psicológica, eu sou muito forte, tenho uma fé muito inabalável graças a deus, mas quando você é muito verdadeira você quer dividir esse momento com as pessoas, mas eu tenho que nesse momento esperar ficar quieta isso tá sendo muito difícil, pra mim, ter que me calar, esperar, ficar quieta, tem sido um exercício diário", desabafou sobre estar se segurando. Leia mais aqui.