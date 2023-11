Graciele Lacerda reaparece após escândalo e manda recado: "Vamos estar"

Graciele Lacerda reaparece após escândalo na família Camargo; publicação dividiu opiniões dos fãs

A influenciadora Graciele Lacerda reapareceu nas redes sociais neste final de semana. Após vários dias afastada de seu perfil, a noiva de Zezé di Camargo apareceu ao lado de seu amado e mandou um recado para os fãs.

Como sempre acontecia, ela está acompanhando o cantor em sua rotina de shows pelo Brasil. Neste sábado, ele se apresentou em Campina Grande, na Paraíba. Os dois apareceram juntinhos seguindo ao local.

"Ainda tem uma horinhas para chegar em Campina Grande, mas já vamos estar lá. Mais um pouquinho a gente chega, se Deus quiser. Por isso estamos sumidos. Hoje é a saga viajando", afirmou ela em seu retorno. Ela agiu como se nada tivesse acontecido.

Ainda nos últimos dias, o irmão de Zezé Di Camargo saiu em sua defesa e a irmã do artista, Luciele Di Camargo, postou um vídeo com uma frase enigmática. Após o recado subliminar, a influenciadora reagiu.

Depois de polêmica e ficar ausente nas redes, Graciele Lacerda volta para web pic.twitter.com/YadtQpDx2W — Retratos da Vida (@RetratosdaVida) November 19, 2023

Graciele Lacerda faz longo desabafo

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, apareceu na quinta-feira, 09, com o semblante abatido e fazendo um longo desabafo sobre a situação que está vivendo. Sem poder falar muito e dar sua versão diante de acusações, a influenciadora prometeu que em breve fará revelações.

A musa fitness, que acabou perdendo um contrato com uma marca por conta dos últimos acontecimentos, lamentou ter que abordar outros assuntos em sua rede social, onde sempre usou para postar dicar de bem-estar e saúde.

"Bom queria ta passando aqui, como eu sempre passo, de falar coisas boas, alegres, coisas voltadas pro bem, pra saúde, pra enaltecer as pessoas, mas infelizmente eu to sendo muito bombardeada, difamada, injustiçada, caluniada e é muito difícil né a gente nesse momento ter uma sabedoria, uma estrutura psicológica, eu sou muito forte, tenho uma fé muito inabalável graças a deus, mas quando você é muito verdadeira você quer dividir esse momento com as pessoas, mas eu tenho que nesse momento esperar ficar quieta isso tá sendo muito difícil, pra mim, ter que me calar, esperar, ficar quieta, tem sido um exercício diário", desabafou sobre estar se segurando. Leia mais aqui.