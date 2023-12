Graciele Lacerda reage após novos rumores: ‘Só estou me defendendo’

Noiva de Zezé Di Camargo, a musa Graciele Lacerda nega novos rumores envolvendo batalha na justiça contra a nora do marido

A musa fitness Graciele Lacerda, que é a noiva do cantor Zezé Di Camargo, usou as redes sociais para negar novos rumores envolvendo a batalha na justiça contra a nora do noivo, Amabylle Eiroa. Ela negou os boatos de que um computador dela estaria sendo investigado e contou que não usa esse tipo de dispositivo em sua casa. Além disso, a morena contou que apenas quer se defender das acusações de que teria criado um perfil nas redes sociais para criticar outras pessoas da família do noivo.

"Está saindo umas coisas aí e estão me perguntando aqui no direct. Estão falando que saíram coisas do meu computador e não existe computador, tá? Aqui em casa a gente não usa computador. É tudo celular, MacBook. Não existe essa de computador, pra começo de conversa”, disse ela.

E completou: “E, segundo, que eu não estou acusando ninguém. Não acuso ninguém, eu só estou me defendendo. Isso eu vou deixar para a justiça resolver, ela que vai atrás e vai dizer o culpado. Eu mesma, não estou acusando ninguém, só para deixar bem claro em relação a isso”.

View this post on Instagram A post shared by Glow News (@glownewsbr)

Filho de Zezé Di Camargo dispara indireta

Igor Camargo, filho caçula de Zezé di Camargo, desabafou nas redes sociais nesta quinta-feira, 7, após sua esposa sofrer uma derrota na Justiça. É que Amabylle Eiroa foi obrigada a deletar as publicações que fez em seu perfil expondo Graciele Lacerda.

Incomodado com as notícias sobre o assunto, ele negou que a noiva do pai tenha conseguido uma "vitória". Segundo ele, a situação ainda será discutida nos tribunais.

"Atenção! Nova definição de vitória: 'Vamos discutir o assunto na Justiça, e não na mídia, ok?. É cada uma agora, viu?! Eu também já estou com a minha roupa separada, caso eu precise me pronunciar", escreveu ele.

Vale lembrar que após a confusão, Igor Camargo deixou a equipe financeira do pai. Ele está participando de um processo de transição. "Não posso dizer que estamos unidos; ultimamente, encontramos muitas barreiras, mas são barreiras entre dois homens adultos que não concordam em algumas coisas. Nada do presente muda o passado e o fato de ele ser um bom e digno pai para mim, e eu reconheço isso", disse ele nas redes sociais.