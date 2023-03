Graciele Lacerda ostenta boa forma em conjuntinho elegante e fãs suspiram: "Um espetáculo!"

Graciele Lacerda elege conjunto elegante e registra corpão a caminho da fazenda da família; veja

Graciele Lacerda mostrou toda a sua elegância, beleza e sensualidade na última terça-feira, 07. É que a musa dividiu com os seguidores em sua conta no Instagram alguns cliques que tirou durante um momento de lazer, a caminho da fazenda 'É o amor'.

Toda elegante, a bela de 42 anos posou com um conjuntinho chiquérrimo enquanto desembarcava de um carrão de luxo. O look consiste em uma camisa rosa e uma calça branca de alfaiataria.

Nos acessórios, a morena optou por uma bolsa em formato médio em tom de bege, um tênis branco e óculos escuros. Graci ostentou uma beleza invejável, e claro, caprichou em uma maquiagem discreta e ainda apostou no carão com direito a close. "Foto de ontem a caminho do paraíso!! Fazenda É o amor!", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os fãs babaram. "Eu amei essas fotos!!! Você arrasou na produção", elogiou um. "Que mulher mais linda!", exclamou outro. "Você fica cada vez mais linda! Verdadeiro sentido da frase: o tempo só te valoriza”, disse um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GRACIELE LACERDA:

Graciele Lacerda revela se terá casamento com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo ficaram noivos em 2021 e até agora não marcaram a data do casamento. Curiosos, os fãs perguntam à musa fitness quando será o evento e ela resolveu responder.

"Gente, vocês perguntam tanto de casamento, olha não é uma coisa mais assim que eu penso, eu já me sinto tão casada com Zezé que a gente não vê a necessidade de casar e eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu to com tanta preguiça nossos amigos ficam toda hora falando: 'quando é que vai ter casamento?' ai eu falo assim: 'ai gente', só de pensar em ter que sentar, planejar, ver tudo, dá um trabalho", comentou.