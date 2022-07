Graciele Lacerda lança desafio com seus seguidores de uma semana sem açúcar

Graciele Lacerda usou suas redes sociais para lançar um desafio com seus seguidores para ficar 7 dias sem consumir açúcar

Graciele Lacerda (41) está sempre dividindo sua vida fitness nas redes sociais e já virou referência quando o assunto é dieta e vida saudável. Agora ela resolveu propor um desafio para seus seguidores: ficar sete dias sem consumir açúcar.

A musa já é acostumada a ficar sem ingerir açúcares, mas estendeu essa rotina aos fãs que não poderão ingerir nenhum alimento adocicado ou qualquer tipo de açúcar por uma semana.

"O açúcar é muito prejudicial à saúde, ainda mais para quem está no processo de reeducação alimentar, porque além de aumentar a gordura no sangue, ele atrapalha a digestão de proteínas e vitaminas pelo organismo. No início é muito difícil ficar sem consumir açúcar, mas depois acostuma e você vai vendo os resultados", falou ela com exclusividade para a CARAS Digital.

Graciele Lacerda dá dicas para cumprir o desafio!

A influenciadora ressalta que não são só alimentos diretamente adocicados que tem açúcar. Carboidratos, frutas e alguns outros alimentos também tem açúcar, mas para o desafio ser leve, ela avisa que apenas os alimentos adoçados devem ficar fora da dieta.

Outra dica importante dada por ela é que, quem participar do desafio, se pese para notar a diferença, sempre no mesmo horário.

