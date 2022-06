Graciele Lacerda fica trancada para fora de casa e explica o que aconteceu

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda passa por perrengue ao chegar em casa e aparece sentada no chão do hall

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 08h36

A musa fitness Graciele Lacerda passou por um perrengue na noite de quarta-feira, 16. Ela apareceu sentada no hall do elevador de seu apartamento e revelou que estava sem a chave de casa. Nas redes sociais, ela contou que o noivo, o cantor Zezé Di Camargo, saiu de casa com seu carro e levou sua chave junto. Assim, ela precisou esperá-lo voltar com sua chave.

“Tô eu aqui no escuro, sentada no chão de casa, e esperando o Mô chegar. Porque eu estava com o meu carro no salão, como ele foi para São Paulo com o compromisso, ele quis trocar de carro. Aí ele deixou a caminhonete e foi para São Paulo. E a minha chave de casa estava no meu carro. Agora estou aqui esperando ele chegar com a chave de casa para eu poder entrar. Estou morrendo de fome”, disse ela.

Apartamento de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo

Há poucos dias, a influenciadora digital Graciele Lacerda revelou como é a decoração da cozinha do seu novo triplex. Ela vive em uma cobertura com o noivo e mostrou como é a cozinha luxuosa do espaço.

A decoração foi toda feita em tons de dourado e preto. A pia da cozinha e a coifa são douradas, assim como os botões de ligar o gás do fogão. A bancada é branca e os armários foram feitos em preto.

Veja as fotos: