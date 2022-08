Graciele Lacerda fala sobre casamento com Zezé Di Camargo sem comunhão de bens: ''Não tenho interesse''

A influenciadora Graciele Lacerda conversou com os seguidores e falou sobre abrir mão dos bens do cantor Zezé Di Camargo

CARAS Digital Publicado em 27/08/2022, às 19h01

Graciele Lacerda (41) conversou com os seguidores neste domingo, 27, sobre o seu casamento com Zezé Di Camargo (60) sem comunhão de bens. A influenciadora contou que havia desconfiança das outras pessoas no início do relacionamento sobre o suposto interesse financeiro dela com o cantor.

"Quando eu fui morar com o Zezé tinha muita desconfiança das pessoas comigo sobre interesse. Quis deixar todos tranquilos em relação a isso porque não tinha e não tenho interesse em nada. Mesmo porque eu não ia viver às custas dele", disse.

Em seguida, a musa fitness relembrou a sua criação. "Não fui criada assim, sempre trabalhei e estando com ele não seria diferente. Hoje tenho meu trabalho, meu dinheiro e tudo que estou construindo sozinha ou com ele. Temos parceria, é diferente de tudo que ele construiu antes".

Tentando engravidar, Graciele disse que deseja construir um patrimônio para os herdeiros, ainda que o artista tenha fortuna. "Não me preocupo com isso. Eu trabalho justamente para garantir meu futuro e dos meus filhos, independentemente dele [Zezé] ter dinheiro ou não. Gosto de ser independente. E ele hoje me admira e me respeita muito mais por isso. Seguimos trabalhando e crescendo", concluiu.

GRACIELE LACERDA RELEMBRA PRIMEIRA FOTO COM ZEZÉ DI CAMARGO

A musa fitness Graciele Lacerda (41) encantou seus fãs ao relembrar fotos do passado com o noivo, o cantor Zezé Di Camargo (60). Ela abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e os fãs pediram para ela mostrar a primeira foto que tirou com o artista. Na foto antiga, Graciele apareceu tietando Zezé há vários anos. Inclusive, ela brincou: “Melhoramos muito, né?”. Em outro momento, um seguidor pediu para ela mostrar a primeira foto depois que eles assumiram o namoro e ela também exibiu a imagem, na qual eles apareceram trocando um olhar apaixonado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!