Graciele Lacerda exibe primeira foto que tirou com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda recorda fotos do passado com Zezé Di Camargo e brinca: 'Melhoramos muito né?'

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 16h10

A musa fitness Graciele Lacerda (41) encantou seus fãs ao relembrar fotos do passado com o noivo, o cantor Zezé Di Camargo (60). Ela abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e os fãs pediram para ela mostrar a primeira foto que tirou com o artista.

Na foto antiga, Graciele apareceu tietando Zezé há vários anos. Inclusive, ela brincou: “Melhoramos muito, né?”. Em outro momento, um seguidor pediu para ela mostrar a primeira foto depois que eles assumiram o namoro e ela também exibiu a imagem, na qual eles apareceram trocando um olhar apaixonado.

Zezé Di Camargo diz que Graciele Lacerda não quer saber do dinheiro dele

O cantor Zezé Di Camargo deu uma entrevista para o jornalista Leo Dias e falou sobre o seu relacionamento com Graciele Lacerda. O artista se mostrou muito apaixonado e decidido. Ele ainda comentou que a musa fitness está quase ganhando como ele com seu trabalho de influenciadora.

"Já tá quase igual eu, juro, primeira coisa que fez comigo, ela pediu que 'faz a vasectomia pra não ter um filho', ai quando a gente decidiu morar junto 'eu quero assinar um documento de união estável', então se terminasse hoje, da minha parte nada", contou que a noiva teve as iniciativas de pedir a cirurgia e a assinatura do contrato para deixar claro que não estava se envolvendo por interesse.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!