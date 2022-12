Graciele Lacerda desabafa sobre morte em seu voo: ''Foi perto da gente''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, contou como foi episódio de morte em seu voo para Miami

Neste sábado, 31, o cantor Zezé Di Camargo (60) e a noiva, Graciele Lacerda (42), vivenciaram uma fatalidade no voo que estavam chegando em Miami, nos EUA.

Após contar que a saída da aeronave estava atrasada por conta do falecimento de um passageiro, a influenciadora fitness retornou a sua rede social e falou um pouco melhor como foi o triste episódio. Ainda abalada, ela refletiu e lamentou a perda da família que estava viajando para curtir o Ano Novo.

"Nossa, sei lá, não sei nem o que falar, fiquei bem abalada, chorei horrores, porque foi uma cena, foi perto da gente, foi umas cinco cadeiras atrás, aí ver aquela cena deles tentando reanimar, tentar tirar o corpo da cadeira para colocar no chão, muito triste mas infelizmente já tinha falecido", disse como foi o momento.

Graciele Lacerda notou que estava a família em peso do falecido. "Tava esposa do lado, tinha filhos, netos, tinha muita gente com eles, você vê o desespero de todo mundo, ai, deus me livre, a gente acredita que foi ataque fulminante, porque morreu dormindo, só identificou quando chegou", falou e lamentou pelos familiares.

Graciele Lacerda mostra onde será o quarto de seu futuro bebê no triplex

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, revelou mais um cantinho de seu triplex luxuoso na rede social. Recentemente, ela foi questionada sobre um quarto de hóspedes na casa e acabou mostrando inclusive onde será o quartinho de seu futuro bebê.

Ao abrir uma caixinha de perguntas, a musa fitness recebeu o pedido de uma pessoa para mostrar o cômodo onde ficará a sua mãe e explicou que, na verdade, na residência não há um local específico para as visitas dormirem.

"Eu nunca mostrei o quarto de hóspedes, porque aqui em casa não tem, esse quartinho aqui é o quarto do bebê, aí enquanto não tem babies eu vou arrumar ele pra minha mãe", falou Graciele Lacerda ao exibir a suíte.

