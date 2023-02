Gloria Vanique comenta envolvimento de Sonia Abrão no caso Eloá

Jornalista Gloria Vanique falou sobre a vez em que Sonia Abrão falou ao vivo com sequestrador de Eloá

A jornalista Gloria Vanique contou sua experiência com caso de Eloá Cristina. Ela foi morta pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, que a sequestrou por dias e disparou tiros contra ela. Em sua história, ela contou sobre a ligação de Sonia Abrão para o sequestrador ao vivo.

Ela começou falando sobre a época em que era produtora. “Eu me lembro que foi no caso Eloá. E eu lembro que em um determinado momento, eu recebi uma ligação de um chefe falando: ‘Glória, você consegue o telefone da casa da Eloá?’. E, gente, era um conjunto habitacional, todo mundo se conhecia, eu tava dentro do apartamento de um vizinho, e falei: ‘Consigo, fácil. Por quê?’”, começou.

"Porque tem uma apresentadora que quer ligar para lá e entrar ao vivo falando com o sequestrador’ Falei: ‘Cara, eu não passo’. ‘Glorinha, quebra essa e tal’. Eu falei: ‘Eu não passo. Porque se essa pessoa não tá preparada pra conversar com o cara, e o cara mata a menina ao vivo, eu tenho parcela de culpa nessa morte’", comentou.

Ainda foi solicitado o telefone uma segunda vez, por outra pessoa. “Eu passei por uma outra situação dentro desse mesmo caso, que foi outro chefe, que ligou e falou: ‘Glorinha, o sequestro acabou. Você vai entrar ao vivo, a apresentadora vai te chamar dizendo que o sequestro acabou. Falei: ‘Gente, o sequestro não acabou. Eu to vendo, ninguém se mexeu’. Ele: ‘Se prepara aí’. Eu falei: ‘eu não banco’, e não tinha acabado. Pelo menos para mim, a minha ética sempre funcionou muito como balizador e como limite”, afirmou.

Na época, a apresentadora Sonia Abrão realmente falou com o sequestrador. Porém, o caso não terminou bem. O rapaz fez disparos, que mataram Eloá e feriram uma amiga dela, que também estava no apartamento.

