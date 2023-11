Gloria Pires surge na piscina com a filha e impressiona seguidores: "Maravilhosas"

Gloria Pires aproveitou a manhã de sol neste domingo, 5, para renovar o bronzeado com a filha, Ana Morais, na piscina; confira as fotos!

Com uma linda manhã de sol neste domingo, 5, a atriz Gloria Pires aproveitou para curtir na piscina com sua filha, Ana Morais. Em novas fotos compartilhadas no Instagram oficial da artista, as duas surgiram juntinhas em um momento encantador em família.

De biquíni, as duas renovaram o bronzeado e posaram para os cliques. Gloria, que já tem 60 anos, impressionou com seu físico impecável na roupa de banho vermelha. Já Ana curtiu o clima com um biquíni marrom e esbanjou sua beleza natural.

"Curtindo um domingo de sol com minha parceira @pmoraisana", escreveu a atriz na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para a dupla. "Lindas", disparou um. "Maravilhosas", disse outro. "Delícia de domingo!", comentou mais um.

Outros fãs ainda não deixaram de notar a semelhança entre as duas e brincaram com a dupla. "A sua cópia!", apontou um. "Ruth ou Raquel tomando um sol?", perguntou outro, lembrando as personagens de Gloria em Mulheres de Areia, de 1993. Ele recebeu uma resposta bem humorada da atriz, que lhe deixou um emoji rindo.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Gloria Pires chama a atenção ao surgir fazendo exercícios no chão

Com 60 anos, a atriz Gloria Pires continua chamando a atenção por ter seu físico impecável. No último dia 31, ela mostrou como cuida de seu corpo em meio a uma rotina bem agitada com várias gravações para a novela das nove, Terra e Paixão, ao postar vídeo se exercitando e chamou a atenção ao surgir se rastejando no chão.

Ao lado de uma profissional, a famosa apareceu deitada de barriga para baixo e fazendo diversos movimentos diferenciados. "Você conhece os movimentos primordiais? A Glorinha conhece, pratica e compartilha", falou a professora da musa. Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admiraram com a flexibilidade da atriz. "Ela é primordialmente maravilhosa", elogiaram a artista. "Musa", definiram outros.