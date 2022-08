Gloria Pires se derrete ao compartilhar foto dos filhos juntos: "O melhor de mim"

A atriz Gloria Pires mostrou uma foto dos quatro filhos, Cleo, Antonia, Ana e Bento juntos e se declarou

Gloria Pires(58) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto de seus quatro filhos juntos. Na imagem compartilhada no feed do Instagram na tarde desta sexta-feira, 19, Antonia Morais (29), Bento (17), Cleo (39) e Ana Morais (22) aparecem abraçados e a atriz se derreteu pelos herdeiros.

"O melhor de mim está aqui...", declarou a famosa na legenda da publicação. Vale dizer que o clique foi feito no último dia 12, quando Cleo recebeu uma benção para o seu amor com o marido, Leandro D'Lucca, na presença da família.

A publicação recebeu vários elogios dos internautas. "Lindezas", disse uma seguidora. "Lindos, assim como a mãe", afirmou outra. "Perfeitos, que Deus abençoe essa linda família", comentou uma fã. "Eles são maravilhosos", escreveu mais uma.

Vale lembrar que Cleo é fruto do relacionamento de Gloria Pires com o cantor Fábio Jr (68). Já Antonia, Ana e Bento são filhos da atriz com Orlando Morais (60). O músico surgiu recentemente internado em hospital em Brasília e usou as redes sociais para falar sobre seu estado de saúde.

No Stories do Instagram, ele publicou vídeos em que aparece em uma maca e explicou que foi internado para fazer exames. "Fiz exames e está tudo maravilhoso, não tenho nada. Zero quilômetro, pronto para outra. Aqui é quase minha casa, confio em todo mundo aqui. Fiz uma punção na tireoide. Graças a Deus, deu tudo certo. E uma colonoscopia. Mais uma vez sucesso absoluto. To com essa equipe maravilhosa aqui", disse ele.

