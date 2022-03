Gloria Pires resgata clique antigo com o marido, Orlando Morais: ''Direto do túnel do tempo''

Em clima de TBT, Gloria Pires relembra ensaio fotográfico com o marido e impressiona os seguidores

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 13h25

Gloria Pires (58) impressionou os seus seguidores nesta quinta-feira, 24, ao relembrar um registro antigo com o marido, Orlando Morais (59).

Em clima de TBT, a atriz remexeu o baú de lembranças e dividiu nas redes um ensaio fotográfico com o amado e surpreendeu.

"#TBT com meu amor @orlandomorais62 direto do túnel do tempo!", escreveu ela na legenda.

Os admiradores não deixaram de comentar a publicação. "Não mudaram nada viu", "Belíssimos", "Muito lindos até hoje", "Olha que foto linda!", dispararam.

Recentemente, Gloria Pires aproveitou o dia de folga para se refrescar na piscina ao lado do maridão e fez sucesso na web.

CONFIRA O TBT DE GLORIA PIRES E ORLANDO MORAIS