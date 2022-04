Gloria Pires posta clique apaixonante ao lado do marido, Orlando Morais: ''Que casal!''

Gloria Pires e Orlando Morais esbanjaram todo o amor que sentem um pelo outro, postando clique apaixonante nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 17h56

Nesta sexta-feira, 8, Gloria Pires (58) decidiu usar suas redes sociais para esbanjar todo o amor que sente pelo marido,Orlando Morais(60).

A atriz publicou um clique apaixonante, onde ela aparece coladinha com o amado, durante uma viagem, enquanto eles curtiam a companhia um do outro com uma linda vista do mar com águas cristalinas, usando roupas de banho.

Na legenda, ela apenas mandou um recado para os fãs dizendo: "Bom fim de semana!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que casal!", disse um. "Amores", falou outro. "Sextou seus lindos!", escreveu um terceiro.

Muita beleza no auge de seus 58 anos!

Recentemente, Gloria usou suas redes sociais para esbanjar toda sua beleza no auge dos seus 58 anos.

A atriz publicou um clique espetacular onde ela aparece tomando um banho de sol, usando um biquíni tomara que caia preto.

Confira o clique apaixonante que Gloria Pires fez ao lado do marido, Orlando Morais: