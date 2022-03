Gloria Pires faz declaração para o marido, Orlando Morais: ''Sempre juntos''

A atriz Gloria Pires compartilhou um lindo registro com o marido, Orlando Morais, e se declarou

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 12h54

Gloria Pires (58) usou as suas redes sociais nesta terça-feira, 15, para fazer uma declaração para o marido, Orlando Morais (59).

A atriz publicou um lindo registro com o amado no perfil do Instagram e arrancou elogios dos seus seguidores ao exibir a sua beleza.

Na imagem, o casal posa para uma selfie antes de aproveitar um dia ensolarado.

"Sempre juntos… mesmo distantes", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os admiradores não perderam tempo e lotaram os comentários. "Que casal bonito", "Juro, o brilho deste casal", "Amo essa família", "Jovens apaixonados", dispararam.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE GLORIA PIRES COM ORLANDO MORAIS