Gloria Pires e Orlando Morais trocam beijos em show da filha Antonia Morais

O casal Gloria Pires e Orlando Morais marcaram presença no show da filha, Antonia Morais, em São Paulo, e foram vistos em momento de intimidade

CARAS Digital Publicado em 21/04/2022, às 13h12

O casal Gloria Pires (58) e Orlando Morais (60) prestigiou a filha Antonia Morais (29) na noite de quarta-feira, 20!

A cantora fez um show no Blue Note SP pelo Rolling Stone Novas Vozes. Na apresentação, ela tocou repertório do disco Ímpar 60, com releituras da obra do pai.

Durante o evento, Gloria e Orlando, que estão juntos há 35 anos e também são pais e Ana e Bento, surgiram trocando beijos na plateia.

Em seus perfis no Instagram, os pais corujas fizeram questão de parabenizar Antonia Morais pela apresentação, que contou com artistas como Eri Johnson, Supla, Otto e Ana Canas.

"Ontem foi o dia de tietar muito a nossa @antoniamorais! Que show lindo, filha!!", declarou Gloria Pires na legenda do post.

"Que noite linda! @AntoniaMorais, o mundo é seu. O seu talento me hipnotiza. Te amo mais que tudo. Obrigado, @RollingStoneBrasil e @BlueNoteSp, por nos proporcionar esse momento tão incrível, com minha família e amigos que amo tanto", disse Orlando Morais na web.

Nos Stories de seu Instagram, Antonia compartilhou trechos do show publicados por famosos e fãs presentes no local. A cantora também posou aos beijos com o namorado, Paulo Dalagnoli (30).

Antonia é parte do projeto Novas Vozes, da Rolling Stone Brasil: uma curadoria que busca apresentar nomes potentes da cena nacional.

Gloria Pires é convidada para papel inusitado em novela

Longe das telinhas desde 2019, quando viveu a personagem Lola no remake de Éramos Seis, a atriz Gloria Pires poderá retornar ao ar em breve. A veterana da dramaturgia foi convidada para um dos papéis centrais de Fuzuê, obra reservada para a faixa das sete da TV Globo, de acordo com informações de Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Confira os cliques de Gloria Pires e Orlando Morais no show de Antonia Morais:

Fotos: Andy Santana/AgNews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)