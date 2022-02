Betty Faria e Gloria Pires se encontram no aeroporto e esbanjam simpatia

Atrizes Betty Faria e Glória Pires se encontram em aeroporto de São Paulo e esbanjam simpatia com os paparazzi

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 10h26

As atrizes Gloria Pires(58) e Betty Faria (80) se encontraram no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta última terça-feira, 1, e foram clicadas pelos paparazzi.

Simpáticas, as veteranas da dramaturgia interagiram e acenaram para os fotógrafos presentes no local antes das famosas deixarem a área de desembarque.

Ambas com as madeixas prateadas e com looks despojados, as artistas colocaram o papo em dia antes de seguirem para os seus respectivos compromissos.

E falando em trabalho, Glória Pires está envolvida com os projetos de uma nova série de drama da Globo. Já Betty Faria poderá ser vista novamente no ar no reprise da novela Pecado Capital, que chegará em fevereiro no catálogo do Globoplay.

Veja o encontro das atrizes no aeroporto!

