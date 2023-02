Gloria Maria: saiba quem deve fazer o inventário da jornalista

Após a morte de Gloria Maria, o inventário dos bens da jornalista deve ser feito por um nome importante da Globo, diz colunista

A morte da jornalista e apresentadora Gloria Maria comoveu o Brasil na semana passada e, agora, a família se prepara para cuidar dos bens deixados por ela. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o inventário dela ficará sob a responsabilidade de um grande nome da Globo, emissora na qual ela trabalhou por mais de 50 anos.

O colunista revelou que Roberto Marinho Neto, que é um dos herdeiros do Grupo Globo, vai cuidar da parte burocrática do inventário de Gloria Maria. Ele tem uma relação íntima com a família da jornalista, já que é um dos padrinhos das filhas da apresentadora, Maria e Laura, que são as herdeiras dela. Inclusive, ele e outros membros da família Marinho estiveram no hospital onde Gloria Maria faleceu na última quinta-feira, 2, e também em seu velório na sexta-feira, 3.

Com a morte da mãe, as meninas devem ficar sob os cuidados e orientações de seus padrinhos a partir de agora.

A morte de Gloria Maria aconteceu na manhã de quinta-feira, 2, em decorrência de complicações do câncer. "Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente. Inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informaram.

Logo depois, o comunicado destacou a carreira de sucesso da jornalista. "Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. Glória deixa duas filhas, Laura e Maria", finalizaram.