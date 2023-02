Gloria Maria não realizou um sonho de sua carreira: ''Grande matéria final''

Quando a comunicadora estava no programa Altas Horas, comandado por Serginho Groismann. "Quando eu comecei a viajar, eu era muito pobre, então não tinha dinheiro para conhecer o mundo. Eu comecei a viajar pela TV Globo, com 16 pra 17 anos, e aí eu fiz do mundo o meu espaço", começou ela, conversando com o apresentador.

"Comecei a viajar profissionalmente. A primeira viagem que eu fiz, fui para os Estados Unidos, em Washington, e para cobrir a posse do presidente Jimmy Carter. Não lembro o ano, não tenho ideia. Como repórter do Jornal Nacional", relembrou sobre o primeiro presidente democrata eleito em anos no país. "Depois dessa primeira viagem eu não parei mais, e nem quero."

Groismann então perguntou se Gloria sabia quantas viagens havia feito a trabalho e se alguém contava o número de países para ela. "Olha, tem um menino do Fantástico, o Bertinho, que ele sabe todas as minhas viagens e ele contabilizou. A gente já chegou em 163 países", contou. "Sendo que o mundo tem 162", brincou o apresentador.

"Quando você começa a achar que está terminando o mundo, eles subdividem. Por exemplo, fui para a Iugoslávia, hoje separou e tem oito países. Croácia, Eslovênia... Então quando eu penso que eu estou chegando lá, parece que eles estão lendo meu pensamento, e eles fazem mais."