Gloria Maria: fotógrafo exibe foto inédita da jornalista

O fotógrafo e beauty artist Fernando Torquatto exibiu uma foto de Gloria Maria que ele fez há poucos meses

A morte da jornalista e apresentadora Gloria Mariacomoveu os brasileiros nesta quinta-feira, 2, e ela recebeu várias homenagens nas redes sociais. Tanto que o fotógrafo e beauty artist Fernando Torquatto decidiu revelar uma foto inédita que fez da comunicadora em julho de 2022, poucos meses antes da morte dela.

Na imagem, Gloria Maria surgiu com a produção impecável, com direito a penteado e maquiagem sofisticada. A foto vai fazer parte do novo livro de Torquatto, chamado Realeza.

"Essa é uma foto inédita que fiz da Glória em julho do ano passado como parte do ensaio para meu livro #Realeza. Acho que essa foto expressa toda sua beleza,realeza e luz,uma figura pública e pessoa admiráveis. Vou sentir muita falta de estar com você, assim como principalmente sua família, amigos íntimos, colegas de profissão e absolutamente todo Brasil. Força pras meninas e muito amor", contou ele na legenda.

O adeus para Gloria Maria

O velório de Gloria Maria acontecerá de forma restrita. A família dela decidiu fazer uma cerimônia de despedida apenas com a presença de amigos próximos e familiares no Rio de Janeiro. O local do velório não será revelado publicamente.

A morte de Gloria Maria aconteceu na manhã desta quinta-feira, 2, em decorrência de complicações do câncer. Ela deixou duas filhas, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14 anos.

"Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente. Inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informaram.

Logo depois, o comunicado destacou a carreira de sucesso da jornalista. "Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. Glória deixa duas filhas, Laura e Maria", finalizaram.