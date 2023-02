Gloria Maria foi princesa de bloco de Carnaval e já desfilou na Sapucaí; relembre

Jornalista, Gloria Maria morreu nesta quinta-feira, 2, após anos de luta contra um câncer

Gloria Maria, um dos grandes ícones do jornalismo brasileiro, já teve muitas passagens marcantes envolvendo o Carnaval, uma grande paixão nacional. A jornalista, que morreu nesta quinta-feira, 2, aos 73 anos, foi princesa do bloco Cacique de Ramos durante sua juventude e chegou a desfilar pela escola Imperatriz Leopoldinense em 2015.

A comunicadora relembrou sua história com o bloquinho carioca em 2019, em uma publicação em seu Instagram. Na legenda, ela contou que precisou ir para a festa escondida do pai. Inclusive, ela apareceu pela primeira vez na TV Globo, no programa do Chacrinha, graças ao posto.

Anos depois, com a carreira de jornalista já consolidada na emissora, Gloria fez sua estreia na avenida. Ela foi destaque do carro abre-alas da escola Imperatriz Leopoldinense, na Marquês de Sapucaí, em 2015, ao lado do ex-jogador de futebol Zico.

Na ocasião, ela usou um vestido curto prata cheio de brilhos, combinando com os braceletes. Ela relembrou o momento, também em seu Instagram, no ano de 2020, e alertou para os foliões que todos deveriam ficar em casa, devido à pandemia de Covid-19.

VEJA PARTICIPAÇÕES DE GLORIA MARIA NOS CARNAVAIS DO RIO:

Gloria Maria Matta da Silva nasceu no Rio de Janeiro. Era filha do alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa Edna Alves Matta, estudou em colégios públicos e sempre se destacou por onde passou. No ano de 2019, ela foi diagnosticada com um câncer no pulmão, que foi tratado com imunoterapia com sucesso. Ela sofreu metástase no cérebro, que também foi tratada com sucesso através de uma cirurgia.

Em janeiro, a apresentadora foi afastada das gravações do programa Globo Repórter, apresentado por ela ao lado da jornalista Sandra Annenberg. Na época, a emissora revelou que ela se dedicaria à recuperação de sua saúde. “Gloria Maria está afastada do Globo Repórter dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses. Ela está bem, em casa, com previsão de retorno apenas no ano que vem”, informou a emissora.

"Em meados do ano passado, Gloria Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Gloria morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio", diz o comunicado, enviado pela Globo.