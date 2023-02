Corpo de Glória Maria deixa hospital sob aplausos em momento emocionante

Corpo de Glória Maria segue para ser preparado para o velório; veja

O corpo de Glória Maria deixou o Hospital Copa Star no início da tarde desta quinta-feira (2) sob muitos aplausos. Funcionários e jornalistas se emocionaram assim que o carro funerário partiu com a jornalista.

Até o momento, a família e os amigos não revelaram onde será o velório. Também não se sabe se a despedida será aberta ao público.

Estiveram presentes no hospital, Roberto Marinho Neto, representando a família Marinho, e as jornalistas Lília Teles e Ana Luiza Guimarães, amigas pessoais da global.

Glória Maria estava internada após o aparecimento de novos tumores no cérebro."Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente. Inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informaram.

HOMENAGENS

Fátima Bernardes (60) e William Bonner (59) falaram sobre a morte de Glória Maria. Os jornalistas a homenagearam, destacaram sua carreira profissional e ainda a exaltaram como mãe.

"Eu sou um, entre milhões de telespectadores brasileiros, fã do trabalho da Glória Maria. Eu aprendi a gostar de telejornalismo vendo reportagens da Glória Maria. Como profissional de televisão, sou um entre centenas daqueles que tiveram a oportunidade e a glória de conviver com ela no trabalho e de conhecer a exuberância da produção dela, a vontade com que ela sempre saía para realizar um trabalho e o alvoroço que ela provocava antes de sair, no camarim, no corredor, na redação", disse Bonner.