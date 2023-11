Gleici Damasceno enfrenta críticas após expor relação abusiva: ‘Querendo aparecer'

Ex-BBB Gleici Damasceno desabafa sobre ataques após revelar que viveu relacionamento abusivo em meio ao conflito de Ana Hickmann

Gleici Damasceno revelou já ter vivido um relacionamento abusivo inspirada pela coragem da apresentadora Ana Hickmann. Mas a ex-participante do Big Brother Brasil foi alvo de críticas após expor a situação. Nesta terça-feira, 14, a campeã do reality show da Globo voltou às redes sociais para desabafar sobre os comentários recebidos.

Em seu perfil oficial no X, o antigo Twitter, Gleici iniciou o desabafo explicando o motivo pelo qual decidiu expor a relação: “Hoje em dia eu estou bem, segura e feliz, mas eu sei que muitas mulheres não estão, e sim na época eu não tive coragem, postei hoje porque a história da Ana de certa forma me gatilhou”, ela se justificou.

“Ao mesmo tempo admirei a coragem dela de denunciar na hora. São tantas histórias horrorosas que eu vivi, com e sem testemunhas. Coisas que eu nunca vou esquecer, quem já viveu isso sabe”, desabafou a campeã do reality, que agora investe em sua carreira como atriz e conta com filmes premiados entre os seus trabalhos.

“Meus amigos na época tentaram me alertar ao presenciar algumas situações, mas eu estava tão dependente emocionalmente que não conseguia enxergar toda violência. Eu entendo que hoje tudo é sobre ela, não estou querendo “aparecer” como poucas pessoas estão sugerindo”, Gleici rebateu as críticas de que teria se aproveitado da situação delicada que a apresentadora enfrentou.

“Estou mais é querendo reforçar o quanto ela foi corajosa e isso pode fazer muitas mulheres encerrarem ciclos de violência”, a atriz concluiu a sua declaração sobre o relacionamento. Vale lembrar que Gleici preferiu não expor nomes, mas disse que o ex- namorado é alguém conhecido por seus seguidores: “É quem vocês estão pensando, sim”, disse.

Para quem não acompanhou, na última segunda-feira, 13, Gleici Damasceno fez um desabafo e revelou já ter vivido um relacionamento abusivo ao ver a história da apresentadora Ana Hickmann na mídia. Ela contou que sofreu agressões de um ex-namorado, mas que não teve coragem de procurar as autoridades, como a comunicadora.

"Naquela época, hesitei em chamar a polícia, principalmente para protegê-lo (me arrependo profundamente). Foram anos de terapia para superar isso. Desejo todo amor para ela, esperando que consiga romper esse ciclo de violência e seguir uma vida plena”, diz parte do relato publicado pela artista; confira o desabafo de Gleici na íntegra.

O que aconteceu com Ana Hickmann?

Segundo a assessoria da apresentadora, Ana Hickmann e seu marido Alexandre Correa tiveram um atrito na mansão do casal em Itu, no interior de São Paulo, e ela foi levada para uma delegacia para abrir um Boletim de Ocorrência: "Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada", informaram.

Nesta segunda-feira, 13, a comunicadora demonstrou que está bem em sua primeira aparição em público após o ocorrido ao vivo no programa 'Hoje Em Dia. No final da atração, ela fez uma declaração para agradecer pelo carinho que está recebendo da família e dos amigos e contou que ainda não está pronta para revelar os detalhes.

O empresário Alexandre Correa conversou conversou com o site Splash UOL nesta segunda-feira, 13, e falou sobre o desentendimento com a esposa no último final de semana. Ele contou que mentiu na entrevista para o colunista Leo Dias após ver a repercussão do assunto e revelou que ainda não falou com a apresentadora.