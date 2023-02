Gleici Damasceno chora ao denunciar racismo em aeroporto: “Me senti vulnerável”

Abalada, Gleici Damasceno diz ter sido vítima de racismo durante protocolo em aeroporto

Em meio às lágrimas, a campeã do BBB 18, Gleici Damasceno (27), surgiu abalada em suas redes sociais nesta sexta-feira, 24, e disse ter sido vítima de racismo no Aeroporto de Guarulhos em São Paulo ao retornar de uma viagem aos Estados Unidos.

No início do relato, Gleici explicou que não costuma compartilhar muito sobre a sua vida pessoal, mas precisava desabafar: "É só um desabafo de como eu me sinto, sei que muitas pessoas passam pela mesma coisa e não conseguem nem se defender, hoje foi um dia que eu me senti muito vulnerável e invadida", a ex-BBB abriu o coração.

Segundo Gleici, o caso aconteceu durante um protocolo de pré-embarque, já no aeroporto nacional, quando foi questionada sobre suas condições financeiras: "Quando a mulher começou a perguntar as coisas, foi normal, mas ela perguntou: 'Nossa, viajar duas vezes por ano é muito caro, né? Como você consegue viajar duas vezes por ano? É muito caro para você fazer isso”, relatou.

Gleici contou que rebateu a mulher: “Nossa, eu acho que seu comentário é racista'. E ela respondeu: 'Eu acho que o racismo está em você’, e começou a dizer que iria me autuar, me disse para ficar calada, mandava eu sentar.” e continuou: “Eu perguntei ‘será que tem alguém aqui que eu posso fazer uma denúncia?', e ela disse que ela era a autoridade”, contou sem conter as lágrimas.

"Eu fiquei muito nervosa porque sinceramente eu nunca passei por uma situação dessa, eu acredito que certos comentários você não deve fazer. Eu não sei se é correto ficarem insinuando, certos comentários são racistas, tenho certeza que não são feitos sempre para todas as pessoas e sim com frequência apenas para um grupo”, Gleici finalizou e explicou que fez uma denúncia na ouvidoria do aeroporto.

