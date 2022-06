GKay se revolta após ser alvo de críticas na web: ''Ninguém me ajudou, entregava panfleto no sol''

Influenciadora e humorista GKay faz desabafo no Twitter após receber críticas pelo que faz com seu próprio dinheiro

A influenciadora digital Géssica Kayane (29), mais conhecida como GKay, usou suas redes sociais para fazer um desabafo após críticas.

Na madrugada desta terça-feira, 21, em sua conta no Twitter, depois de ser alvo de críticas na web pelo que faz com seu próprio dinheiro, a humorista mandou um recado para os haters de plantão.

"Próxima eleição vou me candidatar pra ver se o povo vai cobrar tanta satisfação do que faço com meu dinheiro, aí eu quero ver. Vão bater em porta de deputado, carai, sou prefeita, não, nessa po***. Eu, hein, cadê teus candidato????", começou escrevendo.

Em seguida, com letras garrafais, GKay ressaltou que tudo que conquistou foi fruto de seu esforço. "NINGUÉM ME AJUDOU. NINGUÉM, CRESCI, SAI DE CASA PRA ESTUDAR E TRABALHAR. ENTREGAVA PANFLETO NO SOL DO MEIO DIA. FAZIA BICO, VENDIA ATÉ CHIP DE TELEFONE E HOJE TENHO O QUE TENHO PORQUE TRABALHEEEEEEEEEEIIIIIIIIII. NÃO FOI NINGUÉM QUE DEU, ENTÃO EU FAÇO O QUE EU QUISERRRRRRRR COM MEU DINHEIRO (MEU)", disparou.

"QUER FALAR DE MIM????????? Sai de casa cedo, SOZINHA, enfrenta o mundo, enfrenta NÃO, enfrenta TODO MUNDO, trabalha todo dia sem parar, sustenta TODA A TUA FAMÍLIA, SOZINHA!!!!!!!!!!!!!!!! Aí tu fala de mim, fdp", acrescentou.

Ao finalizar, a influencer tranquilizou seus fãs: "E para meus fãs: nem se preocupem que estou superbem e vai ter conteúdo pra vocês todo dia, toda hora, porque NINGUÉM me afasta mais de vocês! NINGUÉM!!!!!!! Lutem, haters, LUTEM."

GKay compra tênis destruído polêmico avaliado em mais de R$ 10 mil

Recentemente, uma compra de GKay viralizou nas redes sociais. A famosa mostrou sua nova aquisição de luxo, um tênis polêmico da marca Balenciaga, que ficou famoso nos últimos meses por custar milhares de dólares e ser "completamente destruído", avaliado em US$ 1,8 (cerca de R$ 10 mil reais). Na descrição do site oficial da grife, está destacado o "algodão e borracha totalmente destruídos" e ainda o "rasgos em todo o tecido". "Vocês estão pedindo e eu vou mostrar. Gente, olha isso! Nem eu acredito, sabia? Às vezes eu faço umas coisas. Eu vou fazer fotos e looks com ele", disse ela.

"Você comprou uma sucata?", disparou Álvaro ao ver o tênis pela primeira vez. "Diretamente do lixão da mãe Lucinda", brincou ainda.

Confira o desabafo de GKay:

