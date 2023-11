Gkay recebe chuva de elogios ao posar ao lado do namorado: “Dengo”

A influenciadora Gkay surpreendeu ao posar para foto romântico ao lado do seu namorado Marco Túlio

Nesta terça-feira, 21, Gkay encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma foto ao lado de seu namorado Marco Túlio. A famosa ainda esbanjou beleza durante uma viagem de barco em uma praia.

A influenciadora surgiu posando no barco em frente ao mar com uma camisa rosa, e na parte de baixo, apenas roupas de banho que também eram rosa. Gkay ainda completou o look com óculos de sol e sandálias pretas.

Na segunda foto, da série de três, a dona da festa “Farofa da Gkay” surgiu abraçada com o namorado, o empresário Marco Túlio. O amado da influencer usava uma camisa azul claro e uma bermuda azul escura. A comediante ainda posou e fez carão ao surgir deitada no luxuoso barco.

“Dengo”, escreveu Gkay na legenda das fotos publicadas nas redes sociais. Em seus stories, a influencer ainda escreveu sobre seu relacionamento: “Um dia! E eu já estou morrendo de saudades! Acho que me acostumei com a felicidade”.

Nos comentários, a cantora Maiara, que revelou recentemente ter terminado seu noivado com Fernando Mocó, elogiou: “Lindos”. E Gkay, sabendo que a dupla de Maraisa está solteira, incentivou: “Bora agir?”. O influenciador e amigo de Gkay, Lucas Rangel comentou: “Amo vocês”.

Os seguidores de Gkay também adoraram a foto do casal e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “A leveza no olhar de quem está em paz e com o coração cheio de gratidão”, declarou uma fã. E outra seguidora brincou: “O Dengo pescou um peixão, hein?”.

“Tão lindo te ver apaixonada, tão radiante”, declarou um admirador. Uma seguidora ainda opinou: “Sua melhor fase”. E uma fã reagiu às fotos escrevendo: “Isso é um casal ou uma obra de arte? Viva o amor”.

Gkay já havia comentado sobre seu namoro com Marco Túlio. Respondendo a um de seus seguidores nas redes sociais, a famosa revelou: “Nem sei explicar quanto é lindo viver um amor e o quanto isso me mudou e me amadureceu!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GKAY (@gessicakayane)

Reprodução: Instagram

Internacional!

Ainda nesse mês, a influenciadora participou de um evento internacional. Gkay compareceu ao “Baile de Terror”, organizado pela supermodelo Heidi Klum. A influenciadora surgiu com um look inspirado no clipe da canção “Dark Horse” de Katy Perry.

“Estou nervosa! É surreal ser convidada para o Halloween da Heidi”, celebrou a influenciadora brasileira que compareceu ao evento que aconteceu em Nova York.