Giullia Buscacio recorda amizade com Domingos Montagner: 'Pessoa querida'

Intérprete de Sandra em 'Renascer', a atriz Giullia Buscacio contou que buscou terapia após a morte do ator Domingos Montagner, em 2016

Intérprete de Sandra no remake de 'Renascer', a atriz Giullia Buscacio, de 27 anos, é o oposto de sua personagem na vida real. Diferente da jovem que vive uma relação conturbada com os pais na novela, a artista possui uma ótima convivência com os familiares.

Em entrevista ao site 'Universa UOL', Giullia abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida fora das telinhas. Completando 15 anos de carreira, ela revelou como faz para lidar com críticas. Recentemente, a artista rebateu um internauta que a "aconselhou" a fazer botox.

De acordo com a atriz, além da boa relação com os pais, a terapia também a ajuda a lidar melhor com cobranças e exposição. "Faço terapia desde 'Velho Chico', quando aconteceu toda aquela situação com o Domingos [Montagner], que era uma pessoa muito querida para mim. Hoje sou aquela pessoa que levanta a bandeira da terapia", declarou.

Na novela 'Velho Chico', exibida em 2016 da TV Globo, Giullia interpretou a personagem Olívia. Aos 19 anos, junto com os demais colegas de elenco, ela precisou enfrentar a grande perda de Domingos Montagner. O ator faleceu por afogamento no Rio São Francisco em setembro do mesmo ano, no intervalo das gravações.

Giullia Buscacio ainda ressaltou que a terapia ajuda não só o lado pessoal, como também o profissional. "Entendo que foi a melhor coisa que fiz por mim, pela minha profissão, e enquanto mulher também, porque gosto de falar sobre como é muito complicado ter que lidar com essa questão do assédio o tempo inteiro, tanto nas redes sociais quanto nas ruas. Isso é uma coisa que me acompanhou a vida inteira", explicou ela.

