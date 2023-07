Giulia Costa tem hábito revelado por Flávia Alessandra: 'Todo dia'

Morando de frente para a praia, Giulia Costa tem mania contada por Flávia Alessandra; saiba qual é

A filha mais velha de Flávia Alessandra, Giulia Costa, fruto do relacionamento que a atriz teve com Marcos Paulo, teve um hábito de sua rotina revelado pela mãe tempos atrás. Em uma entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a esposa de Otaviano Costa contou que a herdeira tem um hábito.

Morando de frente para uma praia, no Rio de Janeiro, a jovem não perde tempo e sempre dá um mergulho. Na época do bate-papo exclusivo, em 2019, Flávia Alessandra comentou estarem no apartamento há um ano e que a jovem já havia falado que iria à praia diariamente.

"A gente tá morando em frente à praia há um ano e pouco e a Giulia já tá fazendo faculdade, ela ama praia e falou: "mãe a gente se mudando eu vou na praia todo dia, nem se for pra acordar cedo pra dar um tchibum". Todo dia ela vai na praia e depois vai pra faculdade", falou a loira sobre a rotina da filha, que cursou Cinema.

Na entrevista para a CARAS Digital, a atriz revelou se fica incomodada com os paparazzi, que sempre flagram ela e Giulia Costa no local. "Eu não quero falar pra ela abrir mão do prazer que ela tem, que ela ama por conta de paparazzi. É chato? É chato, a gente saber que tá ali todo dia, mas tem um momento que você fala: "cara eu não vou me privar, mudar minha vida"", declarou.

Giulia Costa revela vício em alimento do condomínio e se desculpa com vizinhos

Nesta quinta-feira, 19, a atriz e cineasta Giulia Costa fez uma revelação e tanto para seus seguidores! Em suas redes sociais, a influenciadora digital filha da atriz Flávia Alessandra apareceu contando que é viciada em pipoca e que comprou todo o milho que estava disponível no mercadinho do seu condomínio e pediu desculpas aos seus vizinhos que podem se sentir prejudicados por conta de suas compras excessivas.

“Aqui, no meu condomínio, tem aqueles mercadinhos sem atendente, você pega e você mesmo paga, é muito bom. E tem coisas básicas, dentre elas, milho para pipoca. Então, se tem alguém que me segue e mora no mesmo condomínio que eu, e o milho toda hora acaba, me perdoa, sou eu! Eu sou a culpada!”, admitiu a cineastas, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Ontem eu fui lá, tinham dois pacotes de milho, eu comprei os dois. Me perdoa, gente, eu acabo com o milho sempre! Eu sou viciada em pipoca, viciada! E esse tempo [nublado e chuvoso] não ajuda”, completou Giulia Costa.