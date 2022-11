Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, faz tatuagem com a letra da irmã mais nova

Cineasta Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, exibe tatuagem com a letra da irmã, Olívia, fruto da relação da atriz com Otaviano Costa

A filha de Flávia Alessandra (48), Giulia Costa (22) usou as redes sociais na quinta-feira, 10, para compartilhar sua nova tatuagem!

Nos Stories de seu Instagram, a cineasta, fruto do relacionamento de Flávia com o diretor Marcos Paulo (1951 - 2012), repostou o resultado do novo rabisco.

A jovem eternizou na pele a frase "Ser forte é ter emoções", com a letra da irmã mais nova, Olívia, de 12 anos, herdeira de Flávia com o apresentador Otaviano Costa (48).

"Fizemos com a letra da Oli pra ser o mais original possível", escreveu o tatuador responsável pela arte. Ele ainda contou que Giulia não tatuou só a frase no braço, mas também a palavra "arte" perto da costela.

Confira a tatuagem de Giulia Costa:

