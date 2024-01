Giulia Benite conta que quase desmaiou em gravações de novo filme: 'Foi bizarro'

Em entrevista à CARAS Brasil, Giulia Benite e o diretor Paulo Nascimento deram detalhes de perrengue nos bastidores do filme Chama a Bebel

Giulia Benite (15), conhecida por estrelar a adaptação de Turma da Mônica nas telonas, protagoniza o novo filme Chama a Bebel, que estreia nos cinemas na próxima quinta-feira, 11. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz e o diretor do longa, Paulo Nascimento, deram detalhes dos bastidores da produção e contaram perrengue no qual a artista quase desmaiou durante as gravações: "Foi bizarro".

"No dia mais quente do verão de 2023, nós estávamos filmando na beira de uma rodovia e a Giulia estava filmando uma cena externa, que aparentemente seria boa. Só que o fotógrafo, o Renato Falcão, mandou colocar um pano branco em cima para o sol não bater, e aquele pano foi virando uma estufa", compartilhou Paulo Nascimento sobre as gravações com Giulia Benite .

"Dali a pouco, a Julia estava da cor do pano e fazendo a cena um pouco mais lenta do que o normal, um pouco mais emocionada do que eu imaginava. Na verdade, ela estava desmaiando em cena. Só não desmaiou por muito pouco. Alguém mediu a temperatura ali e estava 50 graus [celsius] no momento", acrescentou o diretor de Chama a Bebel.

Ao lado do ator José Rubens Chachá, Giulia Benite gravou a cena no dia mais quente de 2023 em Porto Alegre. "Foi bizarro. Eu tenho problema com o calor, então foi uma loucura", relembrou a atriz.

Apesar do perrengue, Giulia Benite explicou que foi rapidamente socorrida pela equipe de Chama a Bebel: "Com essa produção maravilhosa, não fiquei nem dois segundos passando mal que todo mundo já veio me socorrer e me ajudar pegando água, gelo, tudo para eu voltar a ser um humano hidratado".

A atriz aproveitou para refletir sobre a importância de estrelar o filme e entregou nova fase na vida profissional após ficar conhecida como a personagem Mônica nas telonas: "Está abrindo um novo ciclo na minha carreira. Eu cresci e estou muito feliz com os novos desafios que estou vivenciando. Acho que a minha carreira está crescendo junto comigo, estou pegando cada vez personagens mais maduras e a Bebel é um grande exemplo disso".